Siani incantato dalla Lazio: "Squadra che diverte e crea. Chissà..."

Durante Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio in onda sul loro canale Youtube, si espresso con toni entusiasti sulla Lazio di Baroni parlandone come la squadra che le piace di più in questa Serie A: "La Lazio è la squadra che mi piace di più. Ha saputo rischiare, ha preso i migliori delle squadre peggiori della Serie A. Dia, Tchaouna, Noslin e, non ultimo, Nuno Tavares che è il miglior esterno sinistro della Serie A al momento. Strepitoso. Bravissimi a puntare su Baroni e toglierli peso dallo spogliatoio. È una squadra che diverte e crea, subisce qualcosa di troppo e forse è questo il difetto principale che non gli permetterà di arrivare quarta. Merita un applauso per il coraggio con cui gioca e per quello che potrà, è dotata di grande talento e chissà cosa potrà ancora dare".