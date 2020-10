Sibilia: “I dilettanti non sono gli untori, fermare lo sport di base è un disastro”

"Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport dilettantistico. Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri. fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche e soprattutto sotto il profilo sociale. La socialità dello sport è pienamente organizzata, è su questo dato che invito a riflettere chi deve prendere delle decisioni". Queste le parole di Cosimo Sibilia in difesa dei dilettanti riportate dall'ANSA. L'idea del presidente della Lega Nazionale Dilettati e vicepresidente vicario della FIGC è quella di non fermare lo sport dei dilettanti.