Siviglia - Roma, Ambrosini: "Pau Lopez? Non c'entra, troppa differenza in campo"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sfida tra Siviglia e Roma. L'ex Milan ha commentato la prestazione di Pau Lopez. Ambrosini assolve in parte la prestazione del portiere giallorosso, autore di più di qualche errore stasera, e parla così: "Pau Lopez? Non voglio parlare del portiere. La differenza in campo è stata talmente tanta stasera che sarebbe riduttivo parlare di un solo giocatore".