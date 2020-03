Sky: "Gare non in chiaro? Non è colpa nostra. Spadafora ha detto inesattezze"

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Ecco, come annunciata, la dura nota diffusa da Sky: "Ci spiace constatare che le dichiarazioni del signor ministro dello sport non corrispondono alla verità dei fatti. Infatti Sky da molti giorni aveva dato la piena disponibilità sia alla visione di Juventus-Inter sui propri canali in chiaro (TV8 e Cielo) che alle partite di cui Sky detiene i diritti a pagamento. TV8 e Cielo sono disponibili sulla piattaforma digitale terrestre per tutti i cittadini e a tutti gli appassionati e non solo ai propri abbonati. Le norme e leggi attuali non sono superabili e la Lega Calcio di Serie A lo ha più volte dichiarato e chiarito".

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, intervenendo a SkySport24, ha fatto chiarezza sulla mancata trasmissione delle partite in chiaro: "A breve uscirà un nostro comunicato per rispondere e precisare alcune inesattezze scritte dal Ministro dello sport Vincenzo Spadafora dove è stata dichiarata una mancanza di disponibilità da parte di Sky di trasmettere le partite del turno, in chiaro. Da parte dell'azienda è stata mostrata subito una grande disponibilità per permettere a tutti di seguire le gare in modo gratuito attraverso i nostri canali a disposizione in chiaro. Da parte di Cielo e Tv8 avevamo già il via libera. Se questo non è andato in porto non è a causa nostra".

