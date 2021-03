SOFFRI DI MAL DI SCHIENA O SCIATALGIA? PRENOTA UNA VALUTAZIONE GRATUITA COL DOTTOR LAZZARI

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in diagnosi e gestione di Mal di Schiena e Sciatalgie, offre la possibilità di prenotare una visita valutativa gratuita negli studi di Roma e Velletri.

Centro Gestalt - Via Barletta 29, Roma

Studio Dr. Lazzari - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM)

Per maggiori info e prenotazioni: www.gianmarcolazzari.it / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com.

In alternativa puoi compilare il seguente modulo: https://forms.gle/i9xfh5PkPBjQD6BSA, sarai ricontattato direttamente dal Dottor Lazzari.

Chi sono?

Sono il Dr. Gianmarco Lazzari e svolgo la professione di fisioterapista come libero professionista a Roma in zona Prati e a Velletri (RM). Laureato presso l’Università degli Studi La Sapienza nel 2016, nel 2018 ho concluso la specializzazione in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici (master universitario) conseguendo il titolo di Terapista Manipolativo Ortopedico (OMT). Fin dall’inizio dell’attività ho mostrato un particolare interesse per il Mal di Schiena e per la Sciatalgia, e ciò mi ha portato ad approfondire gli studi e a specializzarmi nel trattamento di queste due condizioni. Iscritto al n. 237 dell’albo della professione sanitaria di fisioterapia, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Roma. Regolarmente iscritto all’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.Fi) con il numero 063124 e al Gruppo di Interesse Specialistico di Terapia Manuale (GTM). Ciò che mi differenzia è l’utilizzo di un approccio olistico alla salute fondato sulle più moderne tecniche e conoscenze scientifiche nell’ambito del Mal di Schiena e delle Sciatalgie, secondo i principi dell’Evidence Based Medicine (Medicina basata sulle prove di efficacia) e dell’Evidence Based Practice (Medicina basata sulle evidenze pratiche).

Il Dr. Gianmarco Lazzari riceve a Roma presso il centro Gestalt e a Velletri nello studio privato.

