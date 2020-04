Solbakken: "Lazio? La miglior stagione di sempre. Ma è indegno l'atteggiamento di alcuni club"

L'allenatore norvegese Ståle Solbakken ha definito "indegno" l'atteggiamento di alcuni club europei che, a detta sua, sarebbero interessati solo agli interessi personali. Secondo il tecnico del Copenaghen, molti hanno espresso la propria opinione sulla ripresa del campionato solo in base alla posizione che ricoprono in classifica. Solbakken ha riportato anche un esempio concreto: "La Lazio è in corsa per qualcosa di importante e questa è una delle sue migliori stagioni di sempre. Al contrario il Brescia: quindi ci si potrebbe chiedere se è una coincidenza quello che dicono. Io non credo".