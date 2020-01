SONDAGGIO - Brescia - Lazio, ecco il vostro migliore in campo - FOTO

AGGIORNAMENTO - Avete scelto il vostro migliore in campo. Testa a testa serrato tra Immobile e Caicedo, ma alla fine è stato l'ecuadoriano a spuntarla: vince la pantera con il 40,90% dei voti. Assist vincente e un rigore guadagnato, bottino sostanzioso per lui. Secondo posto per il bomber partenopeo, che ha ancora una volta trascinato la Lazio alla vittoria. Si posiziona terzo Milinkovic, con l'8,88%.

Anno nuovo, Lazio vecchia e vincente. I biancocelesti soffrono al Rigamonti, ma superano in rimonta il Brescia. Decisiva la doppietta di Ciro Immobile che porta le aquile a meno tre da Inter e Juventus. Come ogni settimana Lalaziosiamonoi.it vi offre la possibilità di essere i protagonisti e di incoronare il migliore in campo tra i capitolini. Puoi votare sul link in basso oppure sulla homepage del nostro sito.

Pubblicato il 05/01 alle ore 16:30