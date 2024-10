SONDAGGIO - Lazio - Genoa, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - La Lazio vince ancora. Dopo il successo contro il Twente in Europa League, conquista i tre punti anche all'Olimpico contro il Genoa. Decisivi i gol di Noslin in avvio, e poi quelli giunti durante la ripresa da Pedro e Vecino. Un netto 3-0, che fa salire la squadra di Baroni a quota 16 punti in classifica. Ottima prestazione della squadra, inclusi i cambi, che si sono rivelati fondamentali per la definitiva vittoria. E ora tocca a voi 'incoronare' il migliore in campo di Lazio-Genoa tramite il nostro sondaggio su Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

