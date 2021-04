SONDAGGIO - Lazio - Milan: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Cala il tris la Lazio in una serata praticamente perfetta. Una vittoria netta che consente ai biancocelesti di tenere il passo nella corsa Champions ai danni peraltro di una diretta concorrente. Con una gara ancora da recuperare, il quarto posto ora dista 5 lunghezze con tre squadre al momento a quota 66 tra la terza e la quinta posizione. Contro il Milan questa sera è arrivata la reazione che lo stesso Inzaghi aveva chiesto alla vigilia, con una prestazione super da parte di tutta la squadra. Sugli scudi Correa, devastante palla al piede e autore di una doppietta pregevole. Ancora in gol Immobile, autore anche dell'assist nell'azione del vantaggio laziale. Corsa, qualità e sacrificio per Milinkovic, Luis Alberto e Leiva, non al meglio contro il Napoli e decisamente in palla questa sera all'Olimpico. Attraverso il link in basso, potete votare anche voi il migliore in campo dei capitolini.

CLICCA QUI PER VOTARE