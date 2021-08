SONDAGGIO - Lazio - Spezia, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 30/08 ORE 11 - Ciro Immobile si aggiudica la palma del migliore in campo. Se Milinkovic Savic aveva dominato a Empoli, contro lo Spezia è il bomber a stravincere. Le tre reti con cui ha steso i bianconeri gli sono fruttati il 44,22% delle preferenze. Alle spalle del numero 17, medaglia d'argento per Luis Alberto che ha illuminato l'Olimpico. Lo spagnolo ha firmato 3 assist e segnato un gol conquistando il 28,43 % dei voti. Bronzo per Felipe Anderson, anche lui in gol sabato, che si è fermato al 14,08%.

Esordio spumeggiante all'Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che batte per 6-1 lo Spezia. I biancocelesti dilagano davanti al loro pubblico grazie alla tripletta di Immobile e ai gol di Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Le aquile hanno impressionato e mostrato notevoli passi in avanti. La palla ora passa a voi che potete scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure potete esprimere la vostra opinione in homepage nel box apposito in basso a destra.