SONDAGGIO - Lazio - Udinese, ecco il vostro migliore in campo - FOTO

La Lazio ha battuto l'Udinese e consolidato il terzo posto in classifica. Tutti i calciatori scesi in campo hanno dato il massimo per portare a casa tre punti fondamentali. Il vostro migliore in campo, in ogni caso, è Luis Alberto. Lo spagnolo si sta mettendo in mostra partita dopo partita, domenica è anche andato in gol realizzando un rigore. Con il 40,99% dei voti è lui il vincitore di questo sondaggio. Questa è la terza volta consecutiva che il fantasista biancoceleste si aggiudica la vittoria, la sesta in tutto da inizio stagione. Al secondo posto si piazza Lazzari con il 20,44%, motorino perpetuo sulla fascia destra. Podio per Immobile, terzo in classifica: il bomber partenopeo ha deliziato il pubblico con una fantastica doppietta.

