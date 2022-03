SONDAGGIO - Lazio - Venezia, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Bella vittoria dei ragazzi di Maurizio Sarri che superano di misura i lagunari. Adesso sta a voi scegliere il migliore in campo...

LAZIO VENEZIA SONDAGGIO - La Lazio vince una partita fondamentale e agguanta il quinto posto in classifica. I biancocelesti battono di misura il Venezia e superano in un colpo solo Roma e Atalanta. Un successo Allegriano per la squadra capitolina che mantiene la porta imbattuta e resta a 7 punti dal quarto posto. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra homepage.

