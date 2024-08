SONDAGGIO | Lazio-Venezia, vota il migliore in campo dei biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince la prima uscita stagionale contro il Venezia. La squadra di Baroni, dopo esser andata sotto al 4' di gioco, è riuscita rapidamente a ribaltare il match trovando prima il pareggio con Castellanos e poi il momentaneo 2-1 con il rigore di Mattia Zaccagni. Nel finale, all'81', c'è spazione anche per dilagare con i biancocelesti che, dopo una bella azione che ha coinvolto Dele-Bashiru, Guendouzi e Lazzari, trovano il 3-1 con l'autogol di Altare. Una buona prestazione complessiva della Lazio, soprattutto dopo la rete avversaria, che dà ottime risposte dopo una lunga estate. Ora, però, è arrivato il momento di eleggere il migliore in campo, il giocatore che più di tutti ha fatto la differenza in questo primo match di campionato.