SONDAGGIO - Lazio - Verona, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO VERONA SONDAGGIO - La Lazio di Maurizio Sarri batte il Verona in un Olimpico incandescente. Le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto regalano i tre punti alle aquile che risalgono in classifica e avvicinano le zone nobili della classifica. Un match duro e complicato quello contro i veneti che non hanno regalato niente agli avversari e costretto i biancocelesti a dar fondo a tutte le proprie energie per venirne a capo. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

