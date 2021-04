Soperta | Vaccini: ecco su chi hanno più effetto. Potrebbe servire la terza dose

Si continua a studiare i vaccini per migliorare la lotta al coronavirus. Le novità sono conseguenza di analisi approfondite. Terreno fertile per affinare le tecniche è amplificare gli studi dove gran parte della popolazione è già stata vaccinata. Su questo la Gran Bretagna fa scuola. Il governo britannico infatti, sta pensando di sottoporre, chi ha già ricevuto le dosi, ad una terza vaccinazione. Sono trenta milioni gli inglesi (57% degli adulti) che hanno ricevuto una prima dose in tre mesi. Altri tre milioni e mezzo di persone hanno avuto la seconda. I decessi per covid sono calati del 90% fra gli ultraottantenni, rispetto al picco dell’ondata di fine gennaio.

Dunque tutti pronti alla TERZA DOSE D VACCINI IN UN ANNO, Anche perché studi scientifici hanno mostrato una cosa assolutamente impensata.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.