Sorteggi Champions, Altobelli: "Juve favorita con il Porto, mentre la Lazio..."

L'ex calciatore e dirigente Alessandro Altobelli, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha commentato così i sorteggi degli ottavi di Champions delle italiane: "La Juve è la squadra che ha trovato l'avversario più abbordabile, direi che al 70% si qualificherà. La Lazio ha invece pescato una delle squadre più forti al mondo. Poi l'Atalanta: se va a giocare a Madrid come ha fatto a Liverpool, può diventare una bella lotta. Non penso che in Spagna abbiano esultato vedendo il sorteggio. Come si affrontano le coppe rispetto al campionato? Esattamente all'opposto di quello fatto dall'Inter: sono sfide in cui non puoi adottare una strategia d'attesa ".

Benevento - Lazio, la sfida nella sfida: i fratelli Inzaghi a confronto come due anni fa

Benevento, Filippo Inzaghi prepara la sfida: il punto sugli indisponibili e recuperati

TORNA ALLA HOME PAGE