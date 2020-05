Spadafora, il post scatena il delirio: "Perché vuole distruggere il calcio?" - FOTO

Dopo il suo post molto duro sul calcio, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ricevuto diversi commenti di disappunto e stupore. Tuttavia, invece di stemperare, Spadafora ha alimentato la polemica: "I lavoratori sportivi delle palestre valgono meno? E tutti gli altri? Che sono centinaia di migliaia? Io mi occupo di tutti e tutto e non solo del Calcio. Non sono il Ministro del Calcio ma il Ministro dello Sport". Francamente dalle parole non emerge per nulla la volontà del ministro di ripartire.

DELIRIO - Il post è stato in seguito poi inondato di commenti di tifosi e addetti ai lavori molto preoccupati per il destino del calcio. Uno stop ai campionati provocherebbe danni incalcolabili a quella che è una delle aziende più importanti del paese. I messaggi fondamentalmente pongono tutti la stessa domanda: "Ministro, perché vuole distruggere il calcio?". L'interrogativo è legittimo, viste le parole di chiusura da parte di chi dovrebbe, per ruolo istituzionale, provare a difendere in tutti i modi il calcio e lo sport.