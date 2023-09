Spagna, Luis Alberto: "Si vede che al mister non piaccio. Io penso prima..."

Rappresentare il proprio paese è il sogno di ogni calciatore, ma la strada per arrivare a indossare la maglia della selezione non è sempre facile. Ne sa qualcosa Luis Alberto che desidera poter vestire un giorno, magari non troppo lontano, la casacca della Spagna. Il Mago però non si tormenta per la mancata convocazione da parte del ct, come affermato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League. Queste le sensazioni del Mago in merito: "Non ci penso, giocare per il mio Paese è importante. Sono a disposizione, ma non ci penso perché è una cosa che toglie energie. Ci pensa il mister alla lista, si vede che non gli piaccio, ce ne sono tanti forti in Nazionale. Ce ne sono 10-12 nel mio ruolo. Io devo fare prima bene qua, poi si vedrà".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE