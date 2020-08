Spal, Bonifazi sui social: "Sono risultato positivo al Coronavirus"

Nell'ultimo periodo molti giocatori, dopo aver effettuato i vari controlli, sono risultati positivi al Coronavirus. L'ultimo, per ordine di tempo, è stato Kevin Bonifazi. Il difensore centrale, in forza alla Spal, come tutti ha effettuato i vari test per iniziare la stagione sportiva.

Dopo aver avuto i risultati, il giocatore originario di Rieti ha scritto su Instagram: "Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che dopo aver fatto i vari controlli sono risultato positivo al Covid, quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino".