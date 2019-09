Spal, doppia seduta in vista della Lazio: Semplici studia cambiamenti tattici

Doppia seduta oggi per la Spal, che prepara la ripresa in campionato contro la Lazio. Mister Semplici sta studiando delle modifiche tattiche per fronteggiare l'ex Lazzari, probabile un 4-3-3 con Igor a sinistra e due esterni d'attacco come D'Alessandro e Di Francesco pronti a scalare sulla linea di centrocampo in fase difensiva. Sul sito ufficiale del club estense il report della giornata: "Per i biancazzurri si avvicina il match di campionato contro la Lazio. Oggi il gruppo di mister Semplici ha svolto una doppia seduta con un lavoro di forza ed esercitazioni tattiche nella sessione mattutina. L’allenamento pomeridiano è stato invece dedicato ad esercitazioni di possesso palla e partitelle a tema. Dopo gli impegni con le nazionali, Jasmin Kurtic, Arkadiusz Reca e Thiago Cionek si sono allenati regolarmente, mentre Marko Jankovic si riunirà al gruppo nella giornata di domani. Lavoro a parte solo per Etrit Berisha a causa di un affaticamento all’adduttore destro".

