Spalletti e il retroscena su Mertens: "È stato lui a decidere di non restare"

Luciano Spalletti in un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera si è soffermato sull'addio di Dries Mertens. Queste le sue parole che riportano ad un retroscena dell'attaccante belga: “Non sono stato io, non è stato il club a non volere Mertens ancora con noi. Avrebbe potuto darci una grande mano, ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato".