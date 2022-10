Spezia, Beck affascinato da Milinkovic: “Lo guardavo in tv. È stato folle…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata da dimenticare quella di ieri per lo Spezia, che ha incassato quattro gol pesanti dalla Lazio. C’è qualcuno però che, nonostante la delusione per il risultato, ricorderà per sempre questa partita. Si tratta di Julius Beck, centrocampista classe 2005 che ieri ha fatto il suo esordio in Serie A. Il danese, intercettato da Tipsbladet, ha raccontato le emozioni di quel momento: “Sono molto contento del mio debutto, ma è stato un peccato perdere”. A proposito degli avversari poi, ha rivelato di aver sempre seguito in tv Sergej Milinkovic Savic e non solo lui. Queste le parole: “Era ovviamente una partita difficile per noi contro la Lazio, un'ottima squadra con grandi giocatori come Milinkovic-Savic che mi piaceva molto vedere in TV. Poi, tra gli altri, alcuni giocatori della Nazionale italiana come Immobile e Romagnoli. È stato un po' folle, devo ammetterlo, ma in campo non ci ho pensato”.

