Premio Beppe Viola, Immobile assente alla cerimonia: il motivo speciale

È andata in scena questo pomeriggio, presso il Salone d'onore del CONI la cerimonia di premiazione del premio Beppe Viola. Un importante riconoscimento conquistato per quest'anno da Immobile, grande calciatore ma soprattutto grande uomo. Il capitano della Lazio però non era presente all'evento odierno per un motivo molto speciale. Ciro e la sua Jessica, infatti, stanno aspettando da un momento all'altro la nascita del loro quartogenito. Sono giorni importanti per la famiglia che vuole godersi ovviamente ogni singolo istante.