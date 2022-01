Spezia - Hellas Verona, semaforo verde dalla ASL: i dettagli

Spezia - Hellas Verona era una delle partite considerate a rischio per quanto riguarda il turno dell'Epifania. Sono nove infatti i positivi al coronavirus nella squadra di Tudor e il timore riguardava un possibile intervento della ASL di Verona per vietare la trasferta a La Spezia. Rischio scongiurato visto che, come comunicato nel sito ufficiale del club scaligero, la squadra è già regolarmente partita in direzione La Spezia dopo l'allenamento della mattinata.