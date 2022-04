Spezia, Thiago Motta: "Ci sono alcuni episodi contro di noi. La Lazio..."

Cala il sipario su Spezia - Lazio. La squadra di Maurizio Sarri la spunta nel finale per 4-3. I biancocelesti così escono dal manto verde del Picco con 3 punti preziosissimi per la corsa all’Europa. Al termine della partita è intervenuto Thiago Motta ai microfoni di DAZN: "Non ho nulla da rimproverare, il pubblico è fantastico, anche i giocatori hanno fatto una partita molto completa contro una squadra come la Lazio. Ci sono stati degli episodi sfavorevoli nei nostri confronti. Nel secondo gol questa palla si deve giocare indietro, il quarto uomo non stava guardando e il terzo gol è un chiarissimo fallo di Milinkovic che non guarda la palla e va in contatto e disequilibria, alla fine la palla rimane lì e fai gol. Noi abbiamo giocato fino alla fine, nello spogliatoio ho detto che sono orgoglioso di essere uscito dal campo così".

FUTURO - "Ho la fortuna di avere dei giocatori meravigliosi perché la partita è stata difficilissima contro una squadra forte come la Lazio. Appena prendiamo gol andiamo avanti perché vogliamo sempre vincere. Per questo dobbiamo uscire dal campo atesta alta. E'stata una partita difficile da giocare e dobbiamo riposare. Da lunedì dobbiamo pensare alla prossima che è molto importante".

PARTITA - "La nostra idea quando la Lazio ha palla è di essere compatti, quando andiamo a pressare dobbiamo essere squadra. Quando siamo bassi dobbiamo pressare e recuperare palla e aggredire andando ad attaccare l'avversario in area. Oggi abbiamo fatto bene contro la Lazio che è una squadra forte, per questo dobbiamo esserne orgogliosi. Abbiamo ancora 3 battaglie e una giornata per riposare e digerire questa sconfitta. Siamo amareggiati, c'è la tristezza perché meritavamo di più, ci sono stati degli episodi a favore della Lazio come il secondo e terzo gol che sono irregolari, noi siamo stati in partita, ci manca tanto perché da lunedì penseremo all’Atalanta".

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto in campo, tristi per quello che è stato il risultato. Contro una squadra forte come la Lazio ci sono stati dei dettagli che sono andati a nostro sfavore. Il secondo e il terzo gol ci sono stati degli errori dell’arbitro: due gol irregolari da parte della Lazio. Tutto sommato aggiungo che la squadra ha tenuto il campo fino alla fine. (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA O SCORRI A FINE ARTICOLO)

La squadra di Sarri è difficile da contrastare, serve un pressing ordinato. Quando ci siamo riusciti abbiamo creato delle situazioni in cui potevamo fargli del male. Meritavamo qualcosa in più, dobbiamo digerire questa sconfitta per affrontare la nostra prossima battaglia. Si è visto poco il gap con la Lazio. Gioca un campionato diverso dal nostro. La nostra squadra è stata in campo, è normale che alla fine ci hanno costretto ad andare indietro. Non lo hanno fatto solo con noi. Ognuno ha fatto la sua parte. Due episodi che ci hanno impedito di ottenere un risultato positivo.

Il calcio è anche questo, ma dispiace perché meritavamo qualcosa di più. La Lazio è una squadra forte, che gioca molto bene a calcio. Secondo me piace a tutti vedere come gioca in Italia. Gli faccio i complimenti."