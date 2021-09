Stadi, il ritorno del pubblico è la marcia in più: il Governo rivaluta la capienza

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno dei tifosi allo stadio è la vera novità di questa stagione. Una cosa scontata che però la pandemia ha stravolto completamente facendola diventare eccezione. Un’attesa durata un anno e mezzo, però adesso si può dire che sia stata ripagata, in parte. I tifosi possono finalmente tornare allo stadio a godere dello spettacolo del calcio e delle emozioni che questo sport sa regalare, tutto sempre secondo le regole delle norme di sicurezza. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questo inizio di campionato ha dato un ottimo segnale anche dal punto di vista del pubblico. Per questa terza giornata al Meazza sono attese quasi 38 mila persone per assistere al match tra Milan e Lazio, al Maradona circa 27 mila per Napoli – Juve e poche di più all’Olimpico per Roma – Sassuolo. Sono numeri importanti che fanno riprendere in considerazione, al Governo Draghi, la richiesta dei club di ampliare la capienza dal 50% al 75%.

