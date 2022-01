Stadi, Vezzali: “Se la situazione migliora si potrà tornare al 50%”

A margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione relativa alla capienza degli stadi e in generale degli impianti sportivi ridotta a causa del Covid. Queste le sue dichiarazioni: “Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità”. Inoltre, sugli atleti che hanno contratto il virus ha aggiunto: “Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno avuto il Covid di poter tornare con nuovi meccanismi agevolando il loro rientro”. Infine, si è espressa sul caso Djokovic: “È emblematico. Ci deve far riflettere. Ci sono regole che vanno rispettate da parte di tutti”.

