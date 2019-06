Stadio, la Raggi gela la Roma: "Prima le opere pubbliche, poi l'impianto"

STADIO DELLA ROMA - "Stadio della Roma a Fiumicino? Basta chiacchiere, domani è in programma un tavolo tecnico sullo stadio tra uffici del Campidoglio e società”. A parlare così è Virginia Raggi che chiede al club giallorosso di rispettare gli impegni presi. Il sindaco della Capitale, come riporta ilmessaggero.it, ha aggiunto che si aspetta che il club possa rispettare quanto promesso: "Il mio unico interesse è che la As Roma mantenga gli impegni presi con la città: prima le opere pubbliche per i cittadini, poi il campo di calcio. Prima si uniscono via del Mare e via Ostiense, prima si interviene per potenziare la ferrovia Roma-Lido e poi si fa lo stadio. Sono le prescrizioni della Conferenza dei servizi alla quale tutti si devono attenere. Mi auguro che domani la Roma porti una proposta definitiva e concreta". Insomma non c'è pace per la Roma che, dopo l'addio a De Rossi e l'incertezza per il prossimo allenatore, deve fare fronte anche con l'immobilismo nella realizzazione del nuovo stadio.

Pubblicato il 5/06 alle ore 00.13