Stadio Roma, Fienga scrive al Campidoglio: "Disponibili a valutare nuove ipotesi"

Nelle ultime settimane c'è stata molta confusione riguardo la costruzione del nuovo stadio della Roma. Dopo l'annuncio dell'addio a Tor di Valle, tante voci sono circolate su dove potrebbe sorgere l'impianto e per questo la società giallorossa ha voluto fare chiarezza con il Comune tramite delle note firmate dall'amministratore delegato Guido Fienga. Come riporta La Repubblica, la volontà è una: "Vogliamo ancora realizzare il nostro stadio". Nella missiva vengono prese anche definitivamente le distanze con Eurnova, società di Parnasi, a "causa di fatti sopravvenuti a noi non imputabili" e perché "Eurnova non ha smentito che non può disporre dell’area“.

REALIZZAZIONE POSSIBILE - "Rinnoviamo la nostra disponibilità ad avviare una seria e proficua discussione con questa amministrazione per valutare congiuntamente nuove ipotesi e nuovi progetti nell’interesse di Roma, dei suoi cittadini, della scrivente società sportiva, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi" ha sottolineato Fienga. Quale sarebbe quindi il nuovo progetto? Niente edifici intorno o cose eclatanti, ma uno stadio da 40.000 posti circa.