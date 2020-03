Strakosha e l'appello all'Albania: "Restate a casa" - VD

Il Coronavirus non sta colpendo solo l'Italia, ma anche il resto dell'Europa. Il numero di positivi sta aumentando ovunque, anche in Albania, patria di Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio, utilizzando l'account Instagram ufficiale della federazione albanese, ha fatto un appello ai suoi concittadini, alle prese con una situazione di emergenza, che è andata peggiorando nelle ultime ore: "Rimanete a casa". Di seguito, il video in questione:

