Strasburgo, altri quattro casi di coronavirus: amichevole annullata

Il coronavirus continua a far parlare di sé nel calcio francese. La Ligue 1 non è mai ripresa dopo il lockdown ma adesso le squadre stanno riprendendo la forma con delle amichevoli. Squadre come Lione e PSG, tra l’altro, dovranno affrontare anche le fasi finali di Champions League. Lo Strasburgo ha comunicato la presenza di quattro nuovi casi di Coronavirus in rosa. Per loro è scattato immediatamente l’isolamento per quattro giorni. Oltre al match amichevole previsto per oggi con il Dijon (cancellato qualche giorno fa) è stata annullata anche la gara dell’8 agosto contro il Reims.