Stringara: "Scudetto? Giusta una finale tra Lazio e Juventus"

Le sorti del campionato sono in bilico, l'emergenza Coronavirus ha messo a dura prova il mondo dello sport. Ai microfoni di TMW ne ha parlato l'ex di Bologna e Inter Paolo Stringara: "Alla fine sarebbe giusto fare una finale tra Juve e Lazio dando ai bianconeri, visto che sono primi in classifica, la possibilità di essere i vincitori se la gara finisse in parità. Non vedo altre soluzioni perchè immagino che sarà difficile ricominciare i campionati in modo sensato. Quello delle promozioni e retrocessioni è un discorso che lascio a chi di dovere, è molto complicato"

