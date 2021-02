Suarez torna sul passaporto italiano: "Ecco perchè non ho lasciato perdere"

In estate Luis Suarez ha lasciato il Barcellona per poi approdare all'Atletico Madrid. C'è stata la possibilità di vedere l'uruguaiano in Italia, con la maglia della Juventus, ma poi non si è fatto nulla anche perché il calciatore non è riuscito a prendere la cittadinanza italiana. Durante l'intervista rilasciata durante il programma televisivo "El Transitor", in onda su Onda Cero, è tornato sull'argomento dicendo: "Non c’era solo la Juventus in estate, ma anche altri club interessati. Il passaporto italiano? Ho continuato a portare avanti il discorso perché ci stavo lavorando da un anno".