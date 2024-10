Supercoppa Italiana, ecco dove e quando si giocherà: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ora è ufficiale, la Supercoppa italiana si disputerà nuovamente in Arabia Saudita. "La EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta", ha spiegato la Lega Serie A in una nota. In particolare, la prossima edizione del torneo si svolgerà a Riad e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (2-3 gennaio 2025) e la finale il 6 gennaio 2025. Si partirà con la sfida tra l'Inter campione d'Italia e l'Atalanta finalista in Coppa Italia, in campo il 2 gennaio, mentre il giorno seguente andrà in scena la seconda semifinale tra la Juventus vincitrice della Coppa Italia e il Milan secondo in classifica nell'ultima Serie A. La Coppa sarà assegnata nell'innovativa "Kingdom Arena", il più moderno impianto multi sport al coperto tra Medio Oriente e Nord Africa. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta in Italia sulle reti Mediaset.