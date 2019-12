Supercoppa Italiana, Milinkovic: "Per ora tutto bene, ma aspettiamo la partita"

Clima disteso e sereno in quel di Riyad, dove in mattinata la Lazio ha adempiuto ai primi impegni della trasferta araba: incontro con le tv locali e con i tifosi presenti, il tutto presso l'Hotel che ospita i biancocelesti. I microfoni di Lazio Style Channel hanno intercettato anche Milinkovic che non ha esitato a fare una battuta: "Come procede la trasferta? Per ora tutto bene, ma aspettiamo la partita (ride ndr)". L'attesa per la finalissima è tanta, ma i biancocelesti sanno come ingannarla.

