RIYAD - La Lazio incontra le tv saudite. E Immobile indossa la kefiah...

La partenza anticipata verso Riyad ha anche la funzione di ambientarsi in terra araba. La Lazio non perde tempo e sin da subito "socializza" con la cultura mediorientale. Oggi è prevista una conferenza con la stampa locale, ma già in mattinata Inzaghi, Immobile e Correa si sono prestati per un'intervista alle tv saudite. Il tutto è avvenuto presso l' Hotel Four Seasons, la struttura che ospita i biancocelesti. Scherzi e sorrisi hanno accompagnato il prima approccio con i media locali: Ciro Immobile si è perfettamente calato nella parte e ha indossato la kefiah, il tipico copricapo della tradizione araba.

