Superlega, Ceferin attacca: "Vigili di fronte alle minacce, calcio non si basa sui privilegi"

La Superlega continua a far discture. La società A22 prosegue infatti nella progettazione del nuovo torneo e, nelle scorse ore, la notizia della registrazione in Spagna dei marchi delle divisioni che dovrebbero comporre la competizione, Star League, Gold League e Blue League, ha infastidito e non poco il numero uno della Uefa Ceferin che è quindi tornato a parlare della questione.

"Il calcio non si può basare sui privilegi. Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega. La Uefa si prende cura di tutti i club, non solo di quelli d'elite, ma anche dei tifosi, dei giocatori, dei volontari, dei campionati e del calcio dilettantistico. Il motto della Uefa è: 'Noi ci prendiamo cura del calcio'. A tutti i livelli di questa piramide il merito sportivo è fondamentale e coppe e campionati nazionali devono essere l'unica via per accedere alle competizioni europee per club", queste le sue parole in occasione della "XII Cimeira de Presidentes" a Coimbra.