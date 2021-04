Superlega, Ceferin provoca le big: “La Juve quindici anni fa era in Serie B”

Nel corso del Congresso UEFA svolto in mattinata, il presidente Aleksander Ceferin si è rivolto ai 12 club che hanno dato vita alla Superlega, ricordando loro che non sono stato sempre al vertice nel corso della storia: “Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B. Vorrei parlare dei proprietari dei 12 club, e nello specifico di alcuni club inglesi: signori, avete fatto un grande errore. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi.”