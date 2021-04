Superlega, dalla Spagna: "Maxi-clausola per uscire, ecco a quanto ammonta"

Trecento milioni di euro. Questa, secondo gli spagnoli di 'Vozpopuli', sarebbe la penale da pagare per uscire dalla Superlega. Secondo quanto riporta la stampa iberica, la cifra sarebbe stata decisa dal numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, preoccupato dall'uscita dei club inglesi. Dopo quarantotto ore dalla nascita della nuova competizione internazionale, infatti, tutte le società della Premier League hanno deciso di fare un passo indietro. La decisione è arrivata dopo la dura presa di posizione delle istituzioni inglesi, oltre che delle pressioni dei tifosi, scesi in piazza per far sentire la propria voce contro la Superlega.

