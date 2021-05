Superlega, il New York Times: "La FIFA era alleato nascosto del club"

Sembrano uscire sempre nuovi dettagli nell'ambito della questione legata alla nascita della Superlega. Come riportato dal New York Times infatti sembra che i dodici club che avevano dato vita al nuovo "format" avessero anche un alleato più che importante. Chi? Proprio la FIFA inserita nell'accordo con un nome in codice e dunque al corrente del progetto e pronto ad appoggiarlo. Per ora tutto tace ma se la notizia dovesse trovare conferma si tratterebbe di una vera e propria bomba pronta ad esplodere vista anche la presa di posizione del suo presidente Gianni Infantino quando il caso divenne pubblico.

Lazio, due anni fa la prodezza di Correa col Bologna - VIDEO

Settore giovanile, primi movimenti di mercato: Bianchessi prende De Martino

TORNA ALLA HOME PAGE