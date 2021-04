Superlega, l’ex Lazio Bazzani: “Dire che il calcio è della gente è un’ipocrisia”

Fabio Bazzani, ex attaccante di Lazio e Sampdoria, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare il flop della Superlega, competizione europea fondata da 12 top club ma sciolta poco dopo. Queste le sue parole: "Sicuramente per ci ha giocato a calcio la meritocrazia e i sogni devono esserci e questa soluzione non era ideale. Ma poi sentire tutta la retorica di questi giorni, che hanno detto che il calcio è della gente mi è sembrata un'ipocrisia. E ne potevamo fare a meno. Si poteva dire che non era la soluzione giusta ma senza ergersi a paladini della giustizia di un calcio pulito e dei tifosi".