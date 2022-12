Superlega, La Liga si schiera con la Corte UE: “Continueremo a lottare”

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue inesorabilmente il progetto della Superlega, i suoi fautori non accennano a tirarsi indietro. Argomento caldissimo su cui si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza, trovando pieno appoggio della Uefa e anche adesso anche de La Liga. A renderlo noto è stato il presidente di quest’ultima, Javier Tebas che ha così commentato la vicenda: “La Liga accoglie con favore le conclusioni dell’avvocato generale dell’Unione europea, secondo il quale le regole della FIFA e della UEFA, in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva, sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Ue. La Liga, assieme ad altri campionati europei, continuerà a lottare per il diritto delle istituzioni europee di legiferare e fornire protezione legale per l’attuale modello di calcio europeo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE