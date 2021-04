Superlega, la UEFA prende tempo: "Stiamo valutando il da farsi per il futuro"

Non è stata presa nessuna decisione da parte della UEFA per sanzionare i 12 club coinvolti nel progetto Superlega. Nel corso del Comitato Esecutivo tenutosi oggi in videoconferenza, oltre che di Euro2020, si è parlato anche di questo: “Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi della cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione della UEFA e i passi che sta considerando di fare in futuro”, ha fatto sapere l'ente in una nota ufficiale.