Superlega, Laporta non rinuncia al progetto: " La UEFA non può fermarci"

Le minacce dalla UEFA e le pressione dai club inglesi non fermano i club fondatori della Superlega che credono ancora nel progetto. Nonostante i problemi avuti con la federazione continentale, Juventus, Barcellona e Real Madrid non sono intenzionati a annullare la lega elitaria. I club inglesi coinvolti, insieme a Inter e Milan, hanno deciso di lasciar perdere, ma questo non intimorisce gli altri fondatori. Joan Laporta, presidente del club blaugrana, a Esport 3 ha dichiarato: "Il progetto Superlega è vivo. I tre club che lo portano avanti stanno vincendo tutte le cause. La Uefa non può fermarlo, e la pressione sui club inglesi non ha sortito alcun effetto. È vero che si poteva presentare in modo migliore".