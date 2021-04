Superlega, Zoff: "Stupito da tempi e modi con cui è stata annunciata"

La creazione della Superlega dalla sua annunciazione, nella notte tra domenica e lunedì, ha ovviamente spinto tantissimi personaggi del mondo dello sport a dire la propria a favore o contro l'istituzione di questo "nuovo" format. L'ex portiere biancoceleste e campione del Mondo Dino Zoff ha detto in merito: "Il fatto che ci siano 12 squadre presenti per diritto mi vede decisamente contrario, io sono favorevole a conquistare tutto in campo. In più mi hanno molto stupito i tempi e i modi con cui è stata annunciata questa Superlega. E' ancora tutto per aria, mi pare che siano previste 20 squadre 15 dentro per diritto e 5 che potranno qualificarsi, non si sa come e non si sa nemmeno i nomi delle altre tre che si uniranno ai 12 club fondatori. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni cosa decideranno le autorità sportive, se squalificheranno questi club, se si andrà avanti nel muro contro muro oppure inizieranno a dialogare per arrivare ad un accordo", queste le sue parole all'Adnkronos.

