Szoboszlai, aria d'addio. Il tecnico del Salisburgo conferma: "Lui qui dopo il mercato? Sarei sorpreso..."

Intervenuto ai microfoni a Futbol, il tecnico del Salisburgo Jesse Marsch ha confermato le voci che vorrebbero Dominik Szoboszlai sempre più vicino all'approdo in un'altra squadra: "Szoboszlai ha tanti estimatori, è un talento incredibile. Se andrà via a gennaio? Vediamo cosa succede, ma sarei sorpreso se dovesse restare oltre il mercato invernale". Le sue dichiarazioni si aggiungono a quelle dell'agente del calciatore, che aveva sottolineato come per il classe 2000 fosse arrivata l'ora di misurarsi in un contesto diverso rispetto a quello austriaco. La Lazio resta vigile sul talento ungherese.

