FORMELLO - Lazio, prime prove: Luiz Felipe ancora out, Leiva ok

FORMELLO - Leiva in gruppo, una bella conferma. Luiz Felipe ancora out, in bilico per la trasferta di Crotone? Il difensore non si è più visto in campo dopo Lazio-Juventus, 24 ore dopo la sfida coi bianconeri si era recato in Paideia per un controllo alla caviglia. Gli accertamenti non avevano riscontrato problematiche importanti. Sono passati però 8 giorni da quegli esami e il brasiliano non è più tornato in gruppo. La speranza è che non si tratti di un nuovo caso di positività al covid: per lui sarebbe il secondo stop, era già stato fermato prima della partita di Champions con il Bruges. Si era rimesso a disposizione per la successiva sfida di campionato con il Torino, era stato risparmiato a San Pietroburgo (entrato a 5’ dalla fine) e poi impiegato di nuovo titolare con la Juve. Nei prossimi giorni si capirà se sarà tra le opzioni di Inzaghi per il match di sabato (anticipo alle ore 15).

SEDUTA. La buona notizia è la seconda seduta di Leiva. L’ex Liverpool era entrato al centro delle polemiche per gli esiti differenti tra i tamponi europei e quelli per la Serie A. Ha avuto il via libera dalla Asl, sabato ha effettuato i controlli cardiologici e polmonari e da ieri si è riaggregato alla rosa ancora orfana dei nazionali. I calciatori convocati dalle rispettive selezioni torneranno a scaglioni nelle prossime 48 ore. Inzaghi, nonostante le assenze, ha già fatto scattare le prime prove tattiche. Proseguiranno fino alla rifinitura di venerdì, una volta che l'allenatore avrà intuito su quali giocatori potrà contare. In dubbio ci sono Strakosha e Immobile, ancora in attesa delle negatività per riunirsi ai compagni. In caso di nuovo forfait di Ciro ballottaggio aperto tra Muriqi (due gol col Kosovo) e Caicedo, l'unica punta rimasta a Formello durante la pausa (lavoro in gruppo e di fisioterapia alla spalla destra). Oggi pomeriggio sono stati aggregati i Primavera Furnaletto, G. Pereira, Franco, Bertini, Cerbara e Moro.