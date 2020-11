Bosnia, il ct Bajevic: "Abbiamo tre positivi al Covid, domani vedremo. L'Italia giocherà per vincere"

Bosnia e Italia scenderanno in campo nella serata di domani per l'ultimo match di Nations League in programma alle 20:45. Queste le parole del ct Dusan Bajevic intervenuto in conferenza stampa alla vigilia: "Abbiamo 21 giocatori, 2 portieri, 3 casi positivi al Covid. Abbiamo fatto dei prelievi stamattina e vedremo i risultati. L'Italia gioca sempre per vincere, hanno fatto 13 partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli, Olanda, Polonia, nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione, con il modo in cui intonano l'inno nazionale hanno voglia di vincere. Le nostre aspettative sono quelle che sono, hanno individualità, anche con i problemi del Covid con le squadre che non li lasciavano partire. Vediamo".

