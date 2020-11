Covid, l'impatto del virus sulla Serie A: tampone positivo per più del 20% dei calciatori

L'emergenza Covid-19 continua. E non intende risparmiare neanche il mondo del calcio, Serie A compresa. Da marzo a oggi sono più di 120 i calciatori delle squadre a risultare positivi al virus. Un numero altissimo, prendendo in considerazione la lista dei 25 per il campionato, i giovani e coloro che sono stati ceduti all'estero nell'ultima sessione di calciomercato, per un totale di circa 600 giocatori. Questo significa che più del 20% del totale degli atleti che militano nel massimo torneo italiano sono stati contagiati dal Covid-19. L'impatto del virus per la Serie A, così come per l'Italia e il mondo intero, è stato altissimo. E non solo per il numero dei positivi. Continui tamponi, assenze per periodi prolungati, veri e propri focolai all'interno delle squadre, per non parlare di quarantene, isolamento e "bolle". E occorre non dimenticare la crisi economica innescata dagli stadi chiusi e dai mancati ricavi: il Coronavirus sta lasciando un'impronta profonda anche sui campi di calcio.

