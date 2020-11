Lazio, FIFA 21: ecco Correa FUT Champions Road To the Final. L'abbiamo provato e...

Carta eccezionale per i tifosi della Lazio e giocatori di Fifa 21 negli obiettivi della settimana. Armatevi di pazienza, serviranno 6 amichevoli FUT Live VLC con un mix di gol e assist, almeno sei vittorie e 8 giocatori Serie A nella vostra rosa. Al termine del processo il regalo sarà di quelli magnifici: Correa Special FUT Champions Road To the Final. L'argentino, valore 84, si fa apprezzare soprattutto per le skill (4 stelle), la bravura con il piede secondario (4/5) e il dribbling (valore netto 91, abbassato nella media dall'equilibrio, 69). Insomma, non sarà il giocatore ideale per fare a spallate, ma in quanto a capacità di sgusciare tra gli avversari, cambiare direzione a 90° e calciare sia di sinistro che di destro, Correa saprà farvi impazzire. La nazionalità argentina, il ruolo e il campionato lo rendono poi una carta interessante per un'eventuale intesa 100 fra Cristiano Ronaldo e Messi. Non solo: le carte Special FUT Champions Road To the Final aumentano di 1 punto generale e diverse statistiche secondarie a ogni passaggio del turno della formazione reale in Champions. Se la Lazio dovesse anche solo passare il turno Correa diventerebbe quindi ancora più forte. Da non farselo scappare!